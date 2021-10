Elezioni a Desio, ballottaggio Gargiulo-Moro: entrambi soddisfatti del risultato - VIDEO

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paola Farina)

Elezioni Desio Simone Gargiulo (Foto by Paola Farina)

Elezioni a Desio, ballottaggio Gargiulo-Moro

A Desio sarà ballottaggio tra Simone Gargiulo candidato di Lega, Fratelli d’Italia e lista civica Per Desio che ha ottenuto il 39,91% dei voti (6353) e Jennifer Moro candidata di Pd, Desio Viva, Desio Libera, Sinistra per Desio al 36,71% (5843 voti). Tra Gargiulo, consigliere comunale d’opposizione uscente, e Moro, vicesindaca uscente, c’è uno scarto di 500 voti. L’esito dipenderà anche dalle scelte di Stefano Motta e della sua coalizione (Forza Italia-Udc, Desio Popolare, SìAmo Desio), che ha ottenuto il 15,91% (2532). Flop dei 5 Stelle che col candidato Denis Franzini si sono fermati al 3,82%. Guido Meda candidato sindaco della lista civica Attivi per Desio, infine, ha preso il 3.66%.

Elezioni Desio Jennifer Moro al computer con Angelo Paola

Soddisfatto Simone Gargiulo: «È andata bene, come ci aspettavamo» è il suo primo commento a caldo. E riguardo al ballottaggio: «Come ho più volte detto, non abbiamo mai fatto calcoli sul ballottaggio, vediamo cosa succederà».

VIDEO

Soddisfatta del risultato anche Jennifer Moro: «Per noi è un risultato straordinario, ringraziamo la città. Il Pd è il primo partito a Desio, non l’avremmo mai detto, questo vuol dire che abbiamo lavorato bene. Ora ce la vediamo al ballottaggio».

VIDEO

