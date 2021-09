Elezioni a Briosco, Antonio Verbicaro presenterà la sua squadra via streaming Avverrà in streaming la presentazione della squadra che supporterà, con una lista, la candidatura di Antonio Verbicaro a sindaco di Briosco.

Antonio Verbicaro presenterà in streaming la sua squadra. Il candidato sindaco di Briosco per Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia ha organizzato una conferenza stampa per sabato pomeriggio alle 18.30 presso il parco giochi della Campagnola. Sui nomi in lista c’è ancora riserbo ma i primi sono già noti: confermati gli ex assessori Massimiliano Bello e Antonella Casati. Salterà invece il turno l’ex vice sindaco Anna Mambretti. Quest’anno Verbicaro avrà in squadra il forzista ed ex consigliere comunale Luca Pettenello che nel 2019 aveva scelto la panchina e l’ex candidato sindaco Domenica Perego che alle ultime elezioni aveva corso con una sua lista.

