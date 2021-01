Einstein di Vimercate, per la Giornata della Memoria incontro con Michele Petrocelli Videochat il 29 gennaio con gli studenti del giornalista e autore del film-intervista a Liliana Segre intitolato “La scelta”. L’incontro è stato organizzato dai professori Livia Vasile, Sandro Armenio e Danilo Casati

L’Einstein di Vimercate per la giornata della Memoria punta su Michele Petrocelli. Il noto giornalista, autore del film-intervista a Liliana Segre intitolato “La scelta” e scrittore di molti libri sarà presente via web venerdì prossimo 29 gennaio con tre prime superiori dell’istituto di via Adda. L’incontro è stato organizzato dai professori Livia Vasile, Sandro Armenio e Danilo Casati coordinatori delle classi I^M, I^N e I^O.

«In tempi di limitazioni imposte dal Covid – ha spiegato Vasile in questi giorni – riteniamo comunque importante non solo continuare le nostre lezioni a distanza, ma celebrare degnamente la Shoah parlando con uno dei massimi esperti sull’argomento che è riuscito a intervistare una figura di riferimento come la senatrice a vita Liliana Segre, che ha vissuto sulla sua pelle la persecuzione nazifascista nei confronti degli ebrei. Il giorno della Memoria non va mai dimenticato». L’incontro si terrà in videochat verso le 11 di venerdì prossimo e Petrocelli dedicherà un paio d’ore anche per rispondere alle curiosità dei ragazzi dell’Einstein di Vimercate.

