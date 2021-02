Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Effetto lockdown, TimeLine film festival in stand-by: «Online non sarebbe stato uguale» Il 2021 sarebbe stato l’anno della 13esima edizione del TimeLine Film Festival ma l’istituto Leonardo Da Vinci di Carate Brianza, dopo aver congelato la premiazione dello scorso anno, lo ha messo in stand-by causa pandemia.

«L’aspetto più importante del festival è la condivisione, il momento della giuria, l’incontro tra i ragazzi» nei giorni dedicati alle premiazioni, «parlare con chi arrivata dal resto di Italia o dall’estero dei prodotti che avevano presentato» commenta il docente referente Antonio Risoluto.

Ecco perché una semplice traslazione online non sarebbe stata la stessa cosa.

Nella sua 11esima edizione, quella del 2019, il concorso internazionale di film aveva raccolto oltre 3mila prodotti provenienti da più di 100 Paesi. Nel 2020, il festival si sarebbe dovuto svolgere in aprile: rimandato a causa della pandemia, non c’è più stato modo nel corso del medesimo anno di recuperare l’occasione artistico-culturale e il momento delle premiazioni.

