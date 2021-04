Easy Monza sostiene un gattile di Civitavecchia con il merchandising della città Borsa, t-shirt e molto altro: è il merchandising firmato Easy Monza in vendita online per aiutare un gattile di Civitavecchia. E per indossare un po’ di città.

Dal ponte dei leoni alla facciata del duomo, dalla Villa reale alla porta San Giorgio. È tutta dedicata a Monza e ai suoi gioielli la collezione di merchandising firmata da Easy Monza.

Il gruppo social ancora una volta fa appello alla generosità dei membri del gruppo, e non solo, per una nuova campagna solidale. A proporre l’iniziativa è Riccardo Pisani, di Bollate, ma amico da tempo del gruppo Easy Monza. Sono stati realizzati diversi prodotti con le immagini artistiche della città, per sostenere il rifugio Amici di Sbirulino di Civitavecchia. «I rifugi per animali sono in difficoltà, soprattutto in questi mesi di emergenza – racconta Pisani, che dal rifugio toscano ha adottato la sua amatissima gatta Nuvola -. E così ho pensato di proporre magliette, t-shirt, felpe e tazze su un negozio online. L’intero ricavato viene destinato al sostentamento del gattile».

Riccardo Pisani, con la collaborazione degli admin del gruppo, Sonia Diligenti e Paolo Meregalli, ha raccolto una trentina di immagini della città scattate proprio dai membri del gruppo. Diversi scorci che sono stati utilizzati poi per decorare i prodotti in vendita nel negozio online aperto da Pisani.

Pisani sostiene il rifugio di Civitavecchia anche con un altro negozio online, interamente dedicato ai gatti. Lo shop è stato aperto un paio di settimane fa e ha già venduto una quarantina di articoli, tutti griffati Easy Monza e firmati con il nome dell’autore dello scatto.

