È senza green pass, lo studio medico di Vimercate gli nega la visita: renatese fa un esposto ai carabinieri È andato per fare una visita a Vimercate: ma, privo del green pass, non lo fanno entrare. Lui, un renatese, si imbufalisce e fa un esposto ai carabinieri.

Senza green pass, gli negano la visita oculistica. Lui fa un esposto ai carabinieri. È successo a un renatese di 56anni di professione operaio. L’uomo all’inizio di agosto aveva prenotato una visita oculistica all’interno di uno studio privato di Vimercate. L’appuntamento viene fissato per giovedì 16 settembre. Quando il renatese si presenta allo studio medico però non viene fatto entrare in quanto sprovvisto di green pass. «Nessuno mi ha avvisato che fosse necessario portare il green pass per essere visitato – ha raccontato –. Avrei potuto fare un tampone per tempo invece così mi hanno fatto perdere mezza giornata di lavoro per niente». Il renatese dopo che si è visto negare la visita è andato su tutte le furie.

«Mi sono sentito marchiato, discriminato – ha aggiunto –. Era una visita privata per cui avrei dovuto sborsare 122 euro». L’uomo al suo rientro in paese ha deciso di rivolgersi alla vicina caserma di Besana Brianza per presentare un esposto nei confronti dello studio vimercatese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA