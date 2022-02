È morto il motociclista coinvolto nell’incidente sulla Monza-Saronno, era di Cogliate Non ce l’ha fatta il motociclista di 55 anni coinvolto nel grave incidente di mercoledì sulla Monza-Saronno a Nova Milanese. Era stato ricoverato in Rianimazione all’ospedale Niguarda di Milano.

Non ce l’ha fatta il motociclista coinvolto nel grave incidente di mercoledì sulla Monza-Saronno a Nova Milanese. Flavio Ferrario, 55 anni di Cogliate, è morto venerdì 4 febbraio dopo un ricovero in Rianimazione all’ospedale Niguarda di Milano.

Cogliate Flavio Ferrario morto a 55 anni a Nova nell'incidente del 2 febbraio - foto da Facebook

Percorreva il tratto di strada che va verso la rotonda di via Italia. Sulla sua strada ha incontrato la macchina di un pensionato proveniente da Varedo che era in fase di svolta verso via Como. La collisione è stata violentissima, la moto è andata in pezzi e anche l’utilitaria dell’anziano presentava danni molto profondi alla carrozzeria.

All’arrivo dei soccorsi sul posto e dei carabinieri, le condizioni di Ferrario erano apparse subito disperate. Tanto che in un primo momento il 118 aveva provveduto a fare arrivare a Nova l’elisoccorso di Como, che dopo essere atterrato nei campi circostanti era ripartito senza passeggero. Si era deciso infine per il trasporto via terra a bordo di una ambulanza della Croce Rossa di Desio che era entrata a Niguarda circa un’ora dopo l’incidente.

Dopo la notizia della scomparsa, a Cogliate si sono moltiplicate le manifestazioni di cordoglio, per un concittadino molto conosciuto e stimato in paese anche per la presenza nella società calcistica della Asd Cogliatese da almeno un decennio, e recentemente per la militanza del figlio Roberto nella squadra juniores. Cordoglio anche nei paesi del territorio dove l’uomo era conosciuto per il suo lavoro di commerciante. Ferrario lascia i figli Roberto e Luca e la moglie Sabrina.

