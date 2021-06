È morto il bambino di 3 anni investito nel parco a Paderno Dugnano L’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha comunicato il decesso del bambino di tre anni investito da un’auto il 2 giugno all’interno del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano. Era stato investito da un 72enne con la patente revocata.

È morto il bambino di tre anni investito da un’auto il 2 giugno all’interno del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano. Lo ha comunicato l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era stato trasportato d’urgenza in elisoccorso in condizioni gravissime.

La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico, disposto per la giornata di sabato.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente: il bambino era stato investito da un pensionato di 72 anni con la patente revocata e alla guida di un’auto posta sotto sequestro. Aveva perso il controllo ed era finito giù da una rampa di scale. Tra le ipotesi anche quella del malore, esclusa la guida in stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti: l’uomo si trovava in auto in un luogo vietato al transito di veicoli a motore non autorizzati.

L’uomo, che si trova ricoverato all’ospedale Niguarda ed è già indagato per lesioni stradali gravissime e guida senza patente, potrebbe ora rispondere di omicidio stradale.

