È la settimana di Paolo Nespoli: prima l’incontro con Papa Francesco, poi la festa a Verano

L’ultima volta si erano visti grazie a un collegamento a 400 chilometri di distanza: dal Vaticano alla Stazione spaziale internazionale. Era il mese di ottobre e Paolo Nespoli, in piena missione “Vita” e con i suoi colleghi astronauti, aveva dialogato con Papa Francesco. Tra pochi giorni si vedranno di nuovo, questa volta dal vivo. Solo un paio di giorni prima della grande festa di benvenuto nella sua Verano (sarà domenica 10), venerdì 8 i protagonisti della missione IIS-53 varcheranno le porte della Santa Sede. Oltre a Nespoli (agenzia spaziale europea), il pontefice accoglierà Sergey Ryazanskiy (agenzia spaziale russa), Randy Bresnik (Nasa), Mark Vande Hei (Nasa) e Joe Acaba (Nasa). La stessa delegazione arriverà in Brianza, domenica prossima per una giornata di festa in onore dell’illustre veranese e dei suoi colleghi. Il programma prevede accoglienza alla Residenza Il Parco (via Garibaldi 37, Carate) alle 10.30, a seguire parata con le autorità per le vie di Verano con termine al palazzo municipale. Dopo il pranzo al Mr Brown (iscrizioni entro il 5 giugno, al ristorante), festa all’auditorium de Il Parco dalle 15 alle 17.

