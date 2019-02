È la Festa del gatto: volontari in piazza a Monza e poi c’è il teatro - FOTO Mandateci le vostre foto - Un giorno speciale: il 17 febbraio è la Festa del gatto. Volontari Enpa in piazza a Monza e poi mostra fotografica (sempre a Monza) e laboratori di teatro (a Seregno) per celebrare l’appuntamento.

Un giorno speciale: il 17 febbraio è la Festa del gatto. È una giornata che ricorre, in date diverse, in tutto il mondo e in Italia si celebra a febbraio dal 1990. Diverse le iniziative organizzate per l’animale domestico (se lui lo vuole) che più di altri rappresenta lo spirito libero e l’indipendenza. Ma capace anche di grandi dimostrazioni di affetto (sempre se lui lo vuole).

Per tutto il weekend i volontari Enpa sono in centro a Monza col tradizionale banco ricco di idee a tema felino. Con ampia selezione di accessori, attrezzi e giochi. Nel pomeriggio a disposizione anche le comportamentaliste feline per rispondere alle richieste di informazioni e consigli. Il banco è in via Italia fino alle 18.30.

Al canile-gattile di Monza in Via San Damiano 21 è visitabile la mostra fotografica “Obiettivo Gatto”. Divisa in nove temi – come “Aggiungi un posto a tavola”, “Baciati dal sole” o “Tenersi in forma” - la mostra racconta in immagini la vita quotidiana dei gatti della colonia felina ENPA ancora presente al vecchio canile di Monza in via Buonarroti. Domenica 17 febbraio è visitabile dalle 14.30 alle 18.

In Brianza, archiviata la sfilata di bellezza organizzata sabato alla clinica Ca’ Zampa di Brugherio, domenica l’attenzione si sposta a Seregno: alle 16 l’associazione “Cani&mici” organizza al centro polivalente “Parco 2 giugno” di via Alessandria, un laboratorio di teatro “Giochiamo a fare i gatti” con Teatrando. Alle 17: fiabe a tema accompagnate dal flauto magico.

A Milano, da Wow Spazio Fumetto, alle 17 si inaugura la mostra “100 di questi Felix”. È la seconda edizione de “La Città dei Gatti!”, la rassegna dedicata fino al 17 marzo alla cultura felina con mostre, concerti, rassegne e incontri tra Milano, Roma e Fiesole.

L’iniziativa è organizzata da URBAN PET Italia in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati (che ha sede a Monza), Feliway Italia, Cateko’, MediCinema Italia, la rivista Gatto Magazine e amicidicasa.it.

È l’occasione per celebrare i 100 anni di Felix The Cat, il personaggio nato dalla fantasia di Otto Messmer che negli anni Venti conquistò il mondo con la sua fantasia onirica, e per consegnare il premio UrbanCat a Edoardo Stoppa, l’amico degli animali inviato di Striscia la Notizia, e il premio UrbanCat Anna Magnani all’Associazione Dimensione Animale.

Concluderà il pomeriggio l’incontro con la dottoressa Sabrina Giussani per scoprire come convivere al meglio “con il nostro “padrone di casa” felino”, dice la presentazione.

