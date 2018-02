Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Duplice delitto di Ornago: Villa si avvale della facoltà di non rispondere Si è avvalso della facoltà di non rispondere Paolo Villa, il pensionato di 75 anni indagato per il duplice omicidio volontario della sorella e della nipote, Amalia di 85 anni e Marinella di 52, in un appartamento di Ornago dove i tre vivevano insieme. Il gip dovrà ora stabilire la misura da applicare nei suoi confronti, nel frattempo resterà in carcere.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Paolo Villa, il pensionato di 75 anni indagato per il duplice omicidio volontario della sorella e della nipote, Amalia di 85 anni e Marinella di 52, in un appartamento di Ornago dove i tre vivevano insieme.

Paolo Villa di Ornago

(Foto by archivio/Spinolo Massimo)

Villa, martedì 13 febbraio, nel carcere di Monza è stato sottoposto dal Gip all’udienza di convalida del fermo di indiziato di delitto disposto sabato notte 10 febbraio. Il giudice dovrà decidere la misura da applicare, nel frattempo l’anziano resterà in carcere.



Giovedi 15 previste le autopsie in forma collegiale sulle salme delle due donne oltre che i rilievi dei carabinieri del Ris nell’abitazione di via Santuario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA