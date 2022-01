Duecento persone decidono: a Briosco raddoppiano le telecamere di sorveglianza Chiuso il sondaggio, l’88% degli oltre 200 votanti hanno promosso la proposta dell’amministrazione Verbicaro di raddoppiare la dotazione di telecamere di sorveglianza del paese.

Sì alle telecamere. Sono stati più di 200 i brioschesi che hanno partecipato al sondaggio on-line organizzato dall’amministrazione comunale sull’incremento del sistema di sorveglianza presente in paese. L’88 per cento dei votanti si è dichiarato favorevole al progetto. «La partecipazione è stata buona – ha dichiarato il comandante della polizia locale Emanuele Deidda - È un argomento che interessa». Ad oggi su Briosco sono attive 12 telecamere di cui 6 nuove di zecca. Al completamento dell’impianto voluto dall’amministrazione Verbicaro saranno 24 gli occhi elettronici in servizio. «Le telecamere ai varchi sono fondamentali – ha commentato il sindaco Antonio Verbicaro – Così possiamo controllare chi entra e chi esce dal paese». Complessivamente il Comune spenderà per il nuovo sistema circa 150mila euro.

«Le procedure burocratiche sono lunghe e complesse ma conto di avere tutto pronto entro l’estate» ha concluso il primo cittadino brioschese.

