Due secoli fa, il 24 aprile: il giorno in cui Manzoni iniziò a scrive “Fermo e Lucia” Il “Fermo e Lucia”, che sarebbe poi diventato i “Promessi sposi”, ha una data di nascita: il 24 aprile 1821, cioè 200 anni fa. Un convegno digitale dell’Università di Bologna.

Il 1821 fu un anno di intensa attività creativa per Alessandro Manzoni. Lavorò all’Adelchi, scrisse Marzo 1821, compose d’impeto il 5 Maggio (ritrascritto il 26 luglio), raccolse il materiale per la tragedia Spartaco e soprattutto il 24 aprile avviò il “Fermo e Lucia”, il suo primo romanzo, quello che poi divenne i Promessi Sposi, benché alcuni critici sostengano che il “Fermo e Lucia” non sia un semplice supporto precario dell’opera manzoniana più conosciuta bensì “un romanzo diverso, con una sua propria personalità”; per qualcuno, addirittura, un “poliromanzo” con più blocchi narrativi dotati di una loro quasi autosufficienza.

Per commemorare questa data e per presentare un Manzoni in chiave “moderna” l’Università di Bologna, in collaborazione con l’Università di Parma e con il patrocinio dell’Adi Scuola organizza per il pomeriggio di venerdì 23 aprile alle 16 sulla piattaforma Teams (https://magazine.unibo.it/calendario/2021/manzoni-digitale-nuove-proposte-per-la-didattica-e-lo-studio/seminario-manzoni-digitale-23-04-2021.pdf) “Manzoni digitale: nuove proposte per la didattica e lo studio”.

L’incontro, rivolto principalmente a docenti e insegnanti delle scuole superiori, ma di fatto aperto a tutti, ha lo scopo di presentare il per illustrare il portale Manzonionline, realizzato nell’ambito dei progetti Prin 2015 e 2017. Grazie a questo strumento è possibile consultare liberamente tutti i manoscritti, le lettere, i volumi della Biblioteca di Alessandro Manzoni. Nel corso del pomeriggio sarà descritto anche il progetto di didattica digitale ‘Adotta un commento ai Promessi sposi’, lanciato dall’Università di Bologna a cui hanno già aderito 15 scuole e più di 400 studenti e saranno resi noti alcuni strumenti digitali per lo studio interattivo dei Promessi sposi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA