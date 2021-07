Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Un elicottero del soccorso alpino, in una immagine di archivio

Due ragazze morte assiderate sul Monte Rosa, l’appello alla prudenza del Soccorso Alpino: «Attenzione costante al meteo» Video pubblicato sulla pagine Facebook del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. «Siamo ancora scossi per quanto accaduto la scorsa notte sul monte Rosa dove due escursioniste sono decedute a causa dell’ipotermia severa».

Attenzione alle condizioni meteorologiche, accertarsene costantemente, anche durante il tragitto perché potrebbero cambiare repentinamente, specie in montagna. È il consiglio principale che viene dato dal Soccorso alpino Valdostano, attraverso un video pubblicato sulla pagine Facebook del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico dopo il decesso di due alpiniste trentenni originarie della provincia di Verbania.

«Siamo ancora scossi per quanto accaduto la scorsa notte sul monte Rosa dove due escursioniste sono decedute a causa dell’ipotermia severa. Dal coordinatore del Soccorso Alpino della Valle d’Aosta, Paolo Comune, un appello alla prudenza per chi in questi giorni frequenta l’ambiente di media e alta montagna».

