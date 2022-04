Due prime in meno al comprensivo Sassi: Renate, Briosco e Veduggio scrivono all’Ufficio scolastico I sindaci si oppongono alla riduzione da sette classi prime a cinque. «Pur comprendendo in parte le ragioni si tratta di una scelta che comporta notevoli criticità per le nostre Amministrazioni e per le famiglie»

Meno classi all’istituto comprensivo “Alfredo Sassi”. I sindaci scrivono all’Ufficio Scolastico Regionale. Per l’anno scolastico 2022-2023 le classi prime previste per l’istituto comprensivo che riunisce le scuole primarie di Renate, Veduggio con Colzano, Briosco e Capriano dovrebbero essere solo cinque invece delle canoniche sette. Storicamente le famiglie potevano scegliere tra due classi presso la scuola primaria “Sassi” di Renate, due classi presso la primaria “Duchessa d’Aosta” di Briosco, una classe presso la primaria “Manzoni” di Capriano e due classi presso la primaria “Segantini” di Veduggio con Colzano”. Per l’anno scolastico in partenza il prossimo settembre invece pare che sia la primaria “Sassi” di Renate sia la primaria “Duchessa d’Aosta” avranno una sola nuova classe a testa.

«Pur comprendendo in parte le ragioni non possiamo che manifestare il nostro rammarico per una scelta che comporta notevoli criticità per le nostre Amministrazioni e per le famiglie» si legge nella lettera che i sindaci di Briosco Antonio Verbicaro, Veduggio con Colzano Luigi Dittoghi e Renate Matteo Rigamonti hanno inviato in settimana ai dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale.

