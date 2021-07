Due nuove aule per la primaria “Paolo Borsellino” di Triuggio Alla scuola primaria “Paolo Borsellino” di Triuggio saranno realizzate due nuove aule.

Trentasettemila euro per le nuove aule della scuola primaria “Paolo Borsellino” di Triuggio. L’intervento, che vedrà la luce nelle prossime settimane di chiusura dell’edificio, prevede la creazione di due aule al piano primo che saranno ricavate dalle quattro attualmente esistenti ma non abbastanza ampie per garantire il distanziamento tra i banchi dei bambini. Attualmente quegli spazi erano impiegati anche come biblioteca e aula informatica della scuola, si rende pertanto necessario un trasloco. Biblioteca, aula di informatica e aula insegnanti troveranno spazio nell’ex appartamento del custode rimasto inutilizzato da diverso tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA