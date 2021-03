Due autobus in fiamme, vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza intervenuti a supporto Non è rimasto quasi nulla dei due autobus posteggiati in un parcheggio, a Caronno Pertusella, Varese. Sul posto si è portata anche una autopompa del distaccamento brianzolo di Lazzate. Nessun ferito.

Non è rimasto quasi nulla, solo carcasse fumanti di due autobus di linea che per cause al vaglio si sono incendiati in un posteggio. Sul posto, in provincia di Varese, a Caronno Perusella, si sono portati a supporto dei colleghi, martedì 30 marzo attorno alle 12.50 anche squadre del comando provinciale di Monza e Brianza. L’incendio sasrebbe partito da uno dei mezzi per poi propagarsi anche a quello accanto. Nessuno è rimasto ferito. Sono intervenuti una autopompa da Lazzate e squadre del Comando di Varese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA