Due anni di pandemia del servizio “Le Ali” di Carate Brianza: serata con l’arcivescovo Delpini

Il servizio “Le Ali” nel Decanato di Carate come ha affrontato il secondo anno di pandemia? Se ne parlerà venerdì 14 gennaio dalle ore 21 in occasione dell’evento “La gentilezza dell’educare”, in programma al CineTeatro L’Agorà e in streaming. Nel corso della serata verrà fatto un bilancio del progetto “I believe I can fly: insieme per prendersi cura delle ferite”, realizzato nel 2021 grazie al sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus, e verranno presentate le iniziative del nuovo anno. L’evento sarà presenziato da un ospite di eccezione: l’arcivescovo Mario Delpini, che in un dialogo con Ilaria Folci, docente di pedagogia speciale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, darà ai presenti dei consigli su come interpretare i nuovi bisogni nati da questa situazione emergenziale e su come poterli affrontare al meglio.

All’incontro, a cui interverranno anche gli psicologi che hanno animato le iniziative, oltre a Raffaele Crippa presidente onorario dell’associazione Festa (Federazione sportiva tornei dell’amicizia), sono invitati in particolare genitori, educatori, allenatori e insegnanti di preadolescenti e adolescenti. Il servizio “Le Ali”, nato nel 2019 per volontà di Festa, Decanato e Caritas, era già attivo prima dell’emergenza Covid-19 con sportelli di counseling per ragazzi e genitori. Nel 2021 è stato potenziato con il rafforzamento delle attività di consulenza individuale e un focus maggiore sui giovani e i loro bisogni emotivi.

L’evento è riservato ai possessori del Super Green pass e prevede l’obbligo di mascherina Ffp2. Per seguire la serata del 14 in modalità online basterà collegarsi al link sul sito le-ali.it.

