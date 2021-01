Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Droga, due pusher di eroina arrestati nel parco delle Groane in due giorni I carabinieri di Cesano Maderno hanno arrestato due pusher di eroina in due giorni nel parco delle Groane. Qui, nonostante l’emergenza sanitaria, l’attività di spaccio non si è fermata.

Due pusher arrestati in due giorni nel parco delle Groane. I carabinieri di Cesano Maderno hanno fermato un uomo di 43 anni di Limbiate e uno di 24 anni di Seveso, entrambi mentre erano al lavoro nella zona dove, nonostante l’emergenza sanitaria, l’attività di spaccio non si è fermata. Così come il contrasto da parte delle forze dell’ordine.

Il 43enne di Limbiate è stato sorpreso mentre usciva dalla zona a ridosso della ex fermata dei treni “Ceriano Laghetto - Groane”. Aveva oltre 40 grammi di eroina e 6 grammi di cocaina. Processato per direttissima, il Giudice del Tribunale di Monza ha applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

Il ragazzo di Seveso è stato arrestato nel corso della notte nel parco: è stato fermato e trovato in possesso di 14 grammi di eroina, destinati allo spaccio. Il Tribunale di Monza ha disposto anche nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Spaccio Groane due arresti Ceriano Laghetto

