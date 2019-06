Doppio tamponamento tra Verano e Briosco, traffico in tilt in Valassina

Doppio tamponamento tra quattro auto lungo la Valassina, tra Verano Brianza e Briosco, in direzione nord, e la Statale è andata in tilt venerdì 26 giugno, nel pomeriggio. Nessun ferito, ma la chiusura di una corsia per permettere i soccorsi ha provocato lunghe.