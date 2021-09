Dopo Giussano, le reliquie del beato Carlo Acutis si potranno venerare a Carate Saranno venerate anche a Carate le reliquie del beato Carlo Acutis: ecco il programma completo.

Dopo aver fatto tappa nella comunità pastorale San Paolo in Giussano, dal 2 al 4 settembre, le reliquie del beato Carlo Acutis saranno ospitate dalla comunità Spirito Santo di Carate. L’edizione 2021 della festa degli oratori, in programma come ogni anno nelle settimane che precedono l’inizio della scuola, sarà incentrata infatti sul ricordo e la commemorazione del giovane studente milanese, morto a 15 anni il 12 ottobre 2006 all’ospedale San Gerardo di Monza per una leucemia fulminante e riconosciuto dalla chiesa, nonostante la sua breve vita, come modello di fede cristiana. Acutis, beatificato lo scorso ottobre 2020 ad Assisi, nella Basilica superiore di San Francesco, era un ragazzo semplice, con la passione per il computer, che sentiva il bisogno spirituale di aiutare le persone a scoprire la vicinanza di Dio e per farlo utilizzava anche i mezzi moderni della comunicazione sociale.

«Ospitare le reliquie del beato vuole essere anche una sorta di spunto e segnale per la ripresa del nuovo anno, visto che siamo ormai a un anno dalla beatificazione. Acutis è una figura positiva che i nostri giovani hanno imparato a conoscere durante quest’anno di catechismo», ha raccontato il coadiutore caratese don Alessandro Colombo. Le reliquie di Acutis verranno portate in visita dei vari oratori e parrocchie di Carate a partire da domenica 5 settembre, quando saranno accolte nella chiesa prepositurale, in occasione della messa serale. Lunedì 6 settembre saranno poi ospitate a Costa per la messa delle 8, mentre il 7 e l’8 settembre saranno presenti ad Agliate per la funzione delle 8.30 e mercoledì per la messa con i ragazzi delle 17.00. La festa proseguirà poi la sera dell’8 settembre presso l’oratorio di Agorà, quando dopo una testimonianza sul beato, don Alessandro Villa, ex cappellano del San Gerardo di Monza, omaggerà Acutis con un intervento commemorativo.

Successivamente, nella giornata di giovedì, le reliquie di Carlo verranno esposte nella chiesa dell’oratorio di Agorà, dove è in programma alle ore 21 una messa con benedizione della cappella rinnovata. La funzione sarà ripetuta anche il giorno successivo alle ore 18.30. Dopo la messa seguirà la tradizionale cena di fine estate, con la proiezione delle foto delle vacanze estive. La festa degli oratori 2021 si concluderà con la cena in oratorio organizzata nella serata di domenica 12, evento che seguirà due giorni di attività e giochi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA