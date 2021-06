Dopo 41 anni di insegnamento vanno in pensione le storiche maestre di Verano Brianza Si chiamano Antonella Borgonovo e Laura Cazzaniga: sono loro le storiche maestre di Verano che stanno per andare in pensione dopo 41 anni di insegnamento.

Ciao maestre! Alla scuola primaria di Verano Brianza sono andate in pensione dopo 41 anni a testa di insegnamento Antonella Borgonovo e Laura Cazzaniga. Amiche sin dalla culla hanno condiviso anche la passione per un mestiere che hanno assicurato: «Bisogna fare con il cuore».

E adesso? Salutati i bambini della 3°B dove Antonella insegnava italiano e Laura matematica sono pronte per nuove avventure. In comune le due amiche maestre hanno infatti la passione per i viaggi e per l’attività sportiva: sci, tennis e lunghe camminate le aspettano.

