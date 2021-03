Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Chiara Pederzoli)

Samantha Cristoforetti, la prima astronauta italiana a volare sulla Stazione spaziale internazionale (foto Esa) (Foto by Chiara Pederzoli)

“Donne ma non solo...”, ad Albiate sfida a colpi di hashtag per celebrare la figura femminile È stata lanciata dalla associazione “Piero Gatti”: basta pubblicare sulla propria pagina Facebook un post che spieghi, con un’immagine e una frase, quale donna in particolare sia ispirazione e punto di riferimento nella propria vita.

Una challenge “Donne ma non solo…” per evidenziare su Facebook quali figure femminili hanno influenzato la vita di ciascuno di noi. L’associazione culturale “Piero Gatti” di Albiate ha lanciato per il mese di marzo una sfida a colpi di hashtag #asspierogattiperledonne quale tributo alla creatività al femminile, con un finale - annuncia il sodalizio - a sorpresa!

Per la challenge basta postare sulla propria pagina Facebook un post che spieghi, con un’immagine e una frase, quale donna in particolare sia ispirazione e punto di riferimento nella propria vita, ma anche più semplicemente chi rappresenti, per doti, tratti caratteriali o vicende personali, l’ideale di donna che merita di essere attenzionata nella sfida social.

Tra le donne che sino ad oggi i partecipanti hanno portato alla ribalta, ci sono figure di ieri e di oggi: solo per citare alcuni esempi, Rosa Parks, che col suo rifiuto cambiò la storia dei diritti degli afroamericani, Artemisia Gentileschi che disse “farò vede a V.S. Ill.ma quello che sa fare una donna, sperando di darli grandissimo gusto..”, l’astronauta Samatha Cristoforetti, l’attrice Anna Magnani, o Lella Lombardi, diventata pilota simbolo della Formula 1 e la senatrice Liliana Segre.

C’è tempo, come detto, sino alla fine del mese di marzo, il mese che celebra da tradizione la donna.

