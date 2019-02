Donato un libro del biassonese Osculati: la Brianza nella bibliteca nazionale della Bielorussia

L’associazione culturale Gaetano Osculati di Biassono, in collaborazione con la libreria Virginia e Co. di Monza e l’Istituto per l’Oriente e l’Occidente di Milano ha consegnato due libri alla biblioteca nazionale della Bielorussia: Viaggio in Amazzonia dell’esploratore biassonese e un libro fotografico sul Milano.