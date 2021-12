Domenica natalizia a Lissone con la carrozza, i cavalli e i panettoncini Dopo l’annullamento dei mercatini, domenica di festa a Lissone con il Natale Lissonese a cura dell’amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio e alcuni sodalizi locali.

Il “Natale Lissonese” rende fiabesca la città e regala dolcezze ai visitatori. Una domenica animata da intrattenimenti itineranti ed occasioni di svago che fanno felici adulti e bambini, quella del 12 dicembre a Lissone dove - messe nell’angolo polemiche e critiche per via di alcune defezioni di privati che hanno portato all’annullamento del mercatino di via Garibaldi - l’amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio e alcuni sodalizi locali ha saputo offrire una cornice degna di nota ai numerosi visitatori accorsi nelle vie del centro cittadino.

Lì, a sorprendere, è stata anzitutto la carrozza di Babbo Natale trainata dai cavalli. Che ha consentito a tanti di fare un giro a bordo di un mezzo regale. E con l’emozione non è mancata neppure la dolcezza, grazie ai panettoncini regalati da Confcommercio e Comune. Numerosi coloro che si sono recati anche in piazza Libertà per la visita alle casette di legno che ospitano le associazioni, e soprattutto per le vie dello shopping natalizio: da via Santi Pietro e Paolo a via Loreto, da via don Minzoni a via San Carlo e via Manzoni solo per citare alcune delle principali vie del centro città.

Bambini e giovani non hanno infine perso l’occasione per pattinare sul ghiaccio sulla pista allestita in piazza IV novembre, o per scattare un selfie con Babbo e Mamma Natale con i volontari Pro Loco. Una domenica speciale per il “Natale Lissonese” che si è acceso con entusiasmo e confida di continuare a farlo per tutto il periodo delle feste.

