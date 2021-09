Domenica di pulizie dai rifiuti a Desio con McDonald’s e “Tutti a raccolta” “Tutti a raccolta” è l’iniziativa organizzata da McDonald’s di Desio con il patrocinio del Comune per pulire la città, in particolare il piazzale di proprietà comunale di via Milano all’altezza dell’angolo con via Caravaggio. Appuntamento domenica 26 settembre.

Una mattinata con ramazze e sacchetti per contrastare l’abbandono incontrollato dei rifiuti nell’ambiente. È l’obiettivo di “Tutti a raccolta”, l’iniziativa organizzata da McDonald’s di Desio con il patrocinio del Comune per pulire la città, in particolare il piazzale di proprietà comunale di via Milano all’altezza dell’angolo con via Caravaggio.

L’appuntamento è fissato per domenica 26 settembre, in occasione della “Giornata del Verde Pulito 2021”, promossa da Regione Lombardia e dedicata al tema della sostenibilità ed educazione ambientale, e di “Puliamo il mondo 2021” di Legambiente, che evidenzia il senso d’appartenenza al bene pubblico.

Il ritrovo è fissato alle 8.30 davanti al ristorante McDonald’s di via delle Rose. Chi volesse partecipare può dare la propria adesione recandosi nel locale o telefonando allo 0362 302726.

© RIPRODUZIONE RISERVATA