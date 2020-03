Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Direttiva Coronavirus: i carabinieri controllano 300 persone, otto denunce Carabinieri del Comando provinciale impegnati a far rispettare le disposizioni del Decreto ministeriale. Tra le scuse più bizzarre per uscire di casa: devo andare da amici a giocare con la console. Segnalati anche quattro locali per inottemperanza alle restrizioni: rischiano la sospensione della licenza.

Sono state 300 le persone controllate dai carabinieri del Comando Provinciale di Monza e Brianza - con la compilazione seduta stante dell’apposita autocertificazione - nei due giorni dall’entrata in vigore, domenica 8, del recentissimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le disposizioni per contenere la diffusione del virus COVID-19.

Otto i cittadini denunciati in quanto sono stati sorpresi a circolare al di fuori dei casi previsti (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute ). Tra le “scuse” più bizzarre quella di un ragazzo che ha detto ai militari di doversi recare, in orario notturno, a casa di amici per giocare con una console.

Segnalati inoltre 4 esercizi commerciali per la sanzione accessoria della sospensione della licenza, poiché trovati in condizioni non compatibili alle prescrizioni imposte dal decreto. Nella maggior parte dei casi si è trattato di ristoranti che consentivano l’accesso agli avventori anche in tarda serata. Quella dell’Arma provinciale è una tipologia di servizi - spiegano da l Comando - che si inserisce nell’ambito di più ampie attività svolte con le altre Forze di Polizia sotto il coordinamento della locale Prefettura.

