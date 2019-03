Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Dieci anni con voi: il compleanno di ilCittadinoMb.it VIDEO Tanti auguri #ilCittadinoMb! L’informazione online del Cittadino di Monza e Brianza compie 10 anni nel 2019 in cui il fratello di carta taglia il traguardo dei 120.

Cronaca, cronache dei Comuni e dei territori della provincia di Monza e Brianza verificate nel minor tempo possibile senza mai perdere di vista la completezza della notizia. Ma anche le rubriche – Young, Cucina e Salute, Formula 1, Musica, Viaggi e le ultime nate dedicate alle bellezze della Reggia e del Parco di Monza e Il bello della Comunità – e le sezioni, quella degli eventi per sapere cosa c’è da fare, i cinema o gli annunci di lavoro. Dal 9 marzo del 2009 e (allora) un migliaio scarso di utenti fino al recente restyling che oggi caratterizza la sezione d’apertura – sia su desk che su mobile - con tre articoli in rotazione. Un modo per dare visibilità alle notizie più importanti grazie a una impostazione più dinamica.

Nella storia del sito ci sono l’aereo caduto per un’avaria tra Seregno e Carate Brianza (28 dicembre 2009, due feriti gravi), il sabotaggio ai serbatoi della Lombarda Petroli di Villasanta con sversamento nel sistema fognario, nel depuratore e poi nel Lambro di tonnellate di gasolio (febbraio 2010), il maxi blitz a Desio contro la ’ndrangheta (luglio 2010), la morte di Rosario Messina della Flou (marzo 2011) e del pilota Marco Simoncelli (ottobre 2011), la nevicata che inaugurò febbraio 2012 con l’annuncio serale delle scuole chiuse a Monza, il caos dei treni e un maxi-tamponamento con 40 auto coinvolte nel tunnel di Vimercate sulla tangenziale (febbraio 2012), la tromba d’aria a Cavenago Brianza (maggio 2013), il “mostro” a disposizione dei vigili di Lesmo per punire gli eccessi di velocità (ottobre 2014), l’emergenza smog del dicembre 2015, i nuovi limiti di velocità sulla Valassina nell’estate 2016, il tragico crollo del ponte di Annone sulla Valassina, gli eventi sportivi e musicali.

E poi i grandi classici firmati #ilCittadinoMb: le dirette elettorali che legano sito e social in aggiornamenti in diretta sui risultati dai seggi (la redazione è al lavoro per le prossime amministrative).

#ilCittadinoMb il 9 marzo compie 10 anni: grazie a voi e tanti auguri a noi!

