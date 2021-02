Didattica a distanza e dispersione scolastica: un incontro online per parlarne Un incontro online per approfondire quanto ha influito un anno di didattica a distanza sui dati relativi alla dispersione scolastica. Ne parlano martedì sera Raffaele Mantegazza, docente di pedagogia, il professor Andrea Sciffo, la psicologa Raffaella Rigamonti, Simona Ravizza, direttrice dell’associazione Antonia Vita del Carrobiolo.

Quanto ha influito un anno di didattica a distanza sui dati relativi alla dispersione scolastica (anche nel territorio della Brianza). È il tema al centro di un incontro promosso da Monza possibile, che si svolgerà in streaming martedì 9 febbraio, alle 21, sulla pagina Facebook di Monza possibile.

Ospiti della diretta Raffaele Mantegazza, docente di pedagogia all’università Milano Bicocca, Raffaella Rigamonti, psicologa dello sportello di ascolto del liceo Frisi di Monza, Simona Ravizza, direttrice dell’associazione Antonia Vita del Carrobiolo e Andrea Sciffo, docente all’istituto Nanni Valentini.

«In questo periodo sono emerse nuove povertà e disuguaglianze educative, a cui si aggiunge un aggravio delle patologie neuropsichiatriche in età pre adolescenziale. A Monza l’unità di neuropsichiatria infantile ha riscontrato che la chiusura dei ragazzi a mondo esterno si è tradotta in abbandono della didattica a distanza. La comunità educante è chiamata quindi a uno sforzo per non lasciare indietro nessuno».

