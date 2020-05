“Diario del Coronavirus”: da venerdì in vendita l’e-book del Cittadino sui 75 giorni che hanno sconvolto (anche) la Brianza Un e-book dedicato ai 75 giorni che hanno sconvolto (anche) la Brianza. Si intitola “Diario del coronavirus: i 75 giorni che hanno sconvolto la Brianza” ed è aperto da una lunga intervista al professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas. È la nuova iniziativa editoriale del Cittadino in vendita da venerdì 29 maggio 2020 a 3,99 euro sul sito www.ilcittadinomb.it.

I giorni del virus raccontati dal “Cittadino” in un libro digitale in vendita sul sito internet www.ilcittadinomb.it da venerdì 29 maggio. L’e-book ha come titolo “Diario del coronavirus – I 75 giorni che hanno sconvolto la Brianza”: è il resoconto giornaliero che riepiloga i fatti salienti di quella che è stata definita la “Fase 1”, dalla scoperta del paziente 1 a Codogno alla fine del lockdown, con la scia di lutti e di tragedie che hanno colpito anche il nostro territorio.

Copertina “Diario del Coronavirus”

Undici settimane che hanno cambiato il nostro modo di vivere e peseranno come un macigno anche sul nostro futuro.



Il libro è aperto da una lunga intervista al professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, uno degli scienziati più influenti al mondo: «Conosciamo ancora poco di questo virus – dice tra l’altro il professor Mantovani - ma l’Italia è in prima fila nella lotta per sconfiggerlo, a cominciare dal vaccino che vengono sperimentati in molti Paesi. È positivo che ci siano varie ipotesi di lavoro, avere più di un vaccino potrebbe essere di grande importanza. Ricordo, ad esempio, che abbiamo due vaccini antipolio che vengono usati in modo complementare».

L’e-book è acquistabile da venerdì 29 maggio al costo di 3,99 euro sul nostro sito internet ilcittadinomb.it: 340 pagine, con un portfolio di immagini che raccontano il virus in Brianza.

