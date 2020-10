Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Dia sequestra beni per 13 milioni di euro in Calabria e Lombardia: una società a Vimercate La Dia di Reggio Calabria, in collaborazione con quella di Milano, ha sequestrato beni per un valore complessivo di oltre 13 milioni di euro a 7 persone: una delle società era a Vimercate.

Gli occhi della Direzione distrettuali antimafia ancora sul Vimercatese. Beni per un valore complessivo di oltre 13 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia di Reggio Calabria, in collaborazione con quella di Milano, a 7 persone, la maggior parte dei quali residenti o comunque originari di Bianco e Africo oltre a un imprenditore lombardo. Il provvedimento, emesso dalla Procura reggina-Dda, riguarda le quote e il patrimonio aziendale di 8 società, di cui 3 con sede a Milano, una a Vimercate (Monza) e 4 nella Locride. Sequestrati beni immobili, beni mobili e disponibilità finanziarie.

La misura cautelare giunge a conclusione di una complessa e attività d’indagine condotta dalla Dia di Reggio Calabria, sotto la direzione del sostituto procuratore della Dda Stefano Musolino e il coordinamento del Procuratore distrettuale Giovanni Bombardieri.

A inizio ottobre gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Milano avevano sequestrato tre terreni agricoli a Concorezzo nell’ambito di una indagine su un ex trafficante di droga, con collegamenti con la potente cosca di ndrangheta dei Mancuso di Limbadi (Vibo Valentia).

