Di nuovo in funzione a Carate il Postamat di via Cantore È di nuovo in funzione a Carate il Postamat dell’ufficio postale di via Cantore.

Da martedì 16 marzo è di nuovo disponibile il Postamat presso l’ufficio postale di Carate Brianza in via Cantore 3. Era fuori uso dallo scorso autunno, quando era stato danneggiato in un tentativo di frode che ne ha compromesso il funzionamento. Per il ripristino, venerdì 12 marzo l’ufficio era rimasto chiuso. Da Poste comunicano che presto verrà anche risistemata la porta di uno degli ingressi, al momento fuori uso.

Il nuovo ATM installato è dotato di un sistema di ultima generazione che consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, ricariche telefoniche e di carte Postepay, ma anche operazioni informative quali estratto conto, saldo e lista dei movimenti. È inoltre disponibile per i possessori di Carta Libretto, la carta di prelievo collegata al Libretto Postale Ordinario o Smart. I pensionati che hanno richiesto l’accredito della pensione sul Libretto Postale possono infatti prelevare presso l’ATM Postamat fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese. Infine nelle 2 ore successive al prelievo sono coperti da un’assicurazione gratuita fino ad un massimo annuo di 700 euro in caso di furto di contante.

E’ dotato di dispositivi di sicurezza, tra cui una soluzione anti-skimming che previene la clonazione di carte e un sistema di macchiatura banconote in caso di scasso.

