Di corsa a raccogliere rifiuti: #corrocolguanto di Monza lo farà per 28 chilometri Runner dediti al plogging, attività nata in Svezia, saranno impegnati in “Tutti al verde”, un percorso tra Monza e Milano (andata e ritorno). Si tratta della prima corsa sovracomunale che vede protagonisti i corridori con il guanto

Un san Valentino sui generis per i runners di #corrocolguanto. Domenica prossima, 14 febbraio, un gruppo di monzesi dediti al plogging, un’attività nata in Svezia che consiste nell’abbinare la corsa alla raccolta dei rifiuti, sarà impegnato in “Tutti al verde”, un percorso di 28 chilometri tra Monza e Milano (andata e ritorno) per eliminare i rifiuti gettati da cittadini non proprio rispettosi dell’ambiente.

La partenza è fissata alle 8.30 da piazza Duomo. Il gruppo, in osservanza alle normative anti Covid vigenti, è già stato costituito e non potrà accogliere altri partecipanti. «Ma alla partenza, lungo il cammino o all’arrivo potremo scambiarci qualche sacchetto raccolto durante la sessione di plogging» assicura Massimo, grafico e runner monzese a cui si deve la creazione del gruppo e del profilo Instagram Corrocolguanto.

I plogger passeranno per i giardini pubblici presenti lungo tragitto e attraverseranno il Parco Nord fino ad arrivare negli studi milanesi di Radio Lombardia in via Bellinzaghi. Si tratta della prima corsa sovracomunale che vede protagonisti i corridori con il guanto che già lo scorso 10 gennaio avevano organizzato un’uscita collettiva a Monza.

