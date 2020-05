Desio: vigili del fuoco in via Milano per intervento in un ristorante cinese - FOTO FOTO - Vigili del fuoco giovedì 14 maggio in via Milano a Desio per un allarme incendio in un ristorante cinese. Sei i mezzi sul posto da Monza, Desio, Seregno e Carate Brianza.

Spiegamento di mezzi dei vigili del fuoco giovedì 14 maggio in via Milano a Desio per un allarme incendio in un ristorante cinese, aperto per il servizio d’asporto. Sei i mezzi intervenuti sul posto da Monza, Desio, Seregno e Carate Brianza. Necessario soprattutto liberare il locale dal fumo denso sprigionato dall’incendio che ha interessato le cucine. Per questo è stato chiamato il carro ventilazione seregnese.

Il fumo ha investito anche un vicino albergo e i soccorsi hanno verificato per sicurezza anche quella struttura. È successo intorno all’ora di pranzo, nessuno è rimasto ferito

Desio incendio via Milano

(Foto by Edoardo Terraneo)

Desio incendio via Milano

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA