Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Desio, vandalizzato il murales di Wiz Art al centro sportivo: «Attacco al Tiki Taka Football Camp» Il Comune pronto a denunciare alle forze dell’ordine, la scoperta martedì mattina quando genitori e frequentatori del camp sono arrivati per iniziare la giornata.

Brutta sorpresa per i bambini che frequentano il Tiki Taka Football Camp al centro sportivo comunale di Desio. Martedì mattina, quando sono arrivati accompagnati da mamme e papà, hanno trovato il bel murales colorato all’ingresso della struttura completamente vandalizzato, riempito di insulti e bestemmie.

Ne dà notizia l’assessore allo sport Giorgio Gerosa, con un post sui social, pubblicando anche le immagini dello scempio.

«Nella notte dei vandali hanno preso di mira il murales del centro sportivo comunale, riempiendolo di insulti e bestemmie. Scelgo di pubblicare le foto nude e crude, perché ci si renda conto delle “persone” con cui abbiamo a che fare» scrive l’assessore su Facebook.

Il murales era stato realizzato 3 anni da dal writer bergamasco Wiz Art, su commissione dell’amministrazione comunale. Un’opera dedicata allo sport e ai suoi valori come impegno, rispetto, integrazione, divertimento. L’assessore Gerosa non ha dubbi: l’ignobile gesto è un attacco voluto, indirizzato all’attività estiva in corso, ospitata al centro sportivo.

«È un attacco deliberato al Tiki Taka Football Camp e a Mario Trezzi che lo gestisce, richiamati più volte in modo inqualificabile nelle scritte. Il Tiki Taka Football Camp è una realtà di primo livello del nostro territorio. Offre una proposta multisport da metà giugno a metà settembre: calcio, basket, pallavolo, rugby, tennis e soprattutto divertimento e valori dello sport. Quelli che abbiamo impresso sulla facciata e sono stati sfregiati. Un vero e proprio centro estivo, con più di 100 bambini e ragazzi accolti a settimana e più di 400 famiglie che trovano una risposta di qualità nell’arco delle 11 settimane di attività».

L’assessore, che è pronto a fare denuncia, esprime solidarietà al camp e annuncia che il murales sarà presto ripristinato.

«Insieme al gestore del Centro Sportivo, Oscar Zanchettin – afferma Gerosa - stiamo procedendo alla denuncia alle forze dell’ordine. Gli insulti verranno coperti con un intervento temporaneo e abbiamo già programmato un’azione di ripristino con Wiz Art, l’artista che nel 2018 trasformò un muro anonimo in un’opera d’arte. Spero che questo post arrivi agli autori del vandalismo. Il vostro gesto non rimarrà impunito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA