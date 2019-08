L’ambulanza in via Mazzini a Desio (Foto by Edoardo Terraneo)

Desio: si sente male e cade dalla bici, paura per un 65enne Un uomo è caduto dalla bicicletta di fronte all’ospedale di Desio forse per un malore procurandosi una profonda ferita alla testa: il 65enne è stato portato al pronto soccorso in codice giallo.

Paura a Desio per un uomo di 65 anni che nella mattina di sabato 3 agosto è caduto dalla bicicletta procurandosi una profonda ferita alla testa. È successo in via Mazzini, praticamente di fronte all’ospedale, la strada che stava percorrendo a bordo della sua bici: per cause riconducibili a un malore, il 65enne è caduto dalla due ruote colpendo violentemente a terra con la testa. Subito sul posto un’ambulanza di Carate e un’automedica di Desio, allertati dai passanti che sono stati i primi a soccorrere l’uomo, che è sempre rimasto cosciente. Dopo le prime medicazioni, il trasporto all’ospedale in codice giallo. Qualche disagio per il traffico anche dei mezzi di soccorso nell’ora della fine del turno di dialisi in ospedale.

La bicicletta del 65enne

(Foto by Edoardo Terraneo)

