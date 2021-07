Desio: sei giovani afgani trovati nascosti in un camion È successo venerdì pomeriggio in un’azienda di logistica di via Mascagni a Desio. Il camion era partito dalla Romania: quando i dipendenti hanno iniziato a scaricare la merce, sono stati scoperti i sei stranieri.

Sei giovani afgani sono stati trovati a Desio, nascosti in un camion. È successo venerdì pomeriggio. Il mezzo era partito dalla Romania e si è fermato in un’azienda di logistica in via Mascagni. Quando è entrato nel parcheggio della ditta e i dipendenti hanno iniziato a scaricare la merce, sono stati scoperti i sei stranieri. Viaggiavano nascosti nel camion; le loro condizioni, in base alle prime informazioni, non sono risultate particolarmente gravi. I sei erano ovviamente scossi per il lungo viaggio dalla Romania alla Brianza. I dipendenti della ditta hanno subito avvertito le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati i carabinieri e gli agenti della polizia locale. I militari hanno quindi proceduto all’identificazione dei 6 afgani. È stato anche sentito l’autista del camion, per cercare di ricostruire i fatti e capire come i giovani stranieri siano riusciti a nascondersi nel mezzo

