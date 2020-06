Desio incidente via Forlanini giovedì 4 giugno 2020 (Foto by Edoardo Terraneo)

Desio: scontro tra due auto in via Forlanini, ferito ragazzo di 14 anni Violento incidente nella serata di giovedì 4 giugno in via Forlanini a Desio tra una Audi e una Fiat Punto. Ferito un ragazzo di 14 anni; sul posto ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco.

Violento incidente nella serata di giovedì 4 giugno in via Forlanini a Desio tra una Audi e una Fiat Punto in uscita da uno stop. L’impatto è stato duro e In un primo momento si è temuto per un ragazzo sulla Fiat, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto due ambulanze, l’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il quattordicenne è stato accompagnato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Soccorsa anche la donna di 40 che era al volante, trasportata in codice verde.

Le auto nello scontro hanno travolto anche una colonna arancione per il rilevamento della velocità, l’Audi ha finito la sua corsa contro una pianta poi giudicata pericolante.

