Scontro tra auto e moto via Diaz Desio. Soccorsi sul posto. Ferito un motociclista 42enne. (Foto by Edoardo Terraneo)

Desio, scontro tra auto e moto: ferito un motociclista 42enne Incidente sabato 12 ottobre a Desio tra un’auto e una moto: il guidatore della due ruote è volato a una dozzina di metri dall’impatto riportando diverse ferite, ma non è in pericolo di vita. Traffico paralizzato.

Brutto incidente e traffico bloccato nella mattina di sabato 12 ottobre a Desio. Intorno alle 7.30 del mattino sono entrate in contatto un’auto e una moto, guidata quest’ultima da un 42enne che si stava dirigendo al lavoro e che dopo l’impatto è volato per una dozzina di metri prima di finire a terra, riportando diversi traumi: è stato trasportato in codice giallo, quindi fuori pericolo di vita, all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto un’ambulanza di Seregno e un’automedica di Desio, oltre ai carabinieri: sono occorsi 45 minuti per stabilizzare il motociclista prima del trasporto in ambulanza. L’incidente si è verificato in via Diaz, all’incrocio con via Cattaneo. Verso quest’ultima strada si stava dirigendo l’automobilista alla guida di una Punto, svoltando a sinistra, dopo avere messo la freccia ed essersi fermato. Di fronte una Ypsilon che si era fermata per lasciarlo svoltare. A quel punto, stando alla prima ricostruzione dell’accaduto, sarebbe arrivata la moto che ha centrato la Punto. L’esatta dinamica è ora al vaglio dei militari.

Sul posto anche la squadra di controllo esercizio di Autoguidovie, intervenuta per sbrogliare la matassa degli autobus di linea che nel tempo dei soccorsi si sono accumulati sui due lati della strada, sei da una parte e quattro dall’altra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA