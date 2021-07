Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Desio, perde il controllo in Valassina: due corsie temporaneamente chiuse e un ferito Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 4 luglio: sul posto la polizia stradale e un’ambulanza. Traffico deviato sulla corsia di sorpasso e permessa l’uscita per Desio Sud.

Due corsie della superstrada Valassina sono state temporaneamente chiuse in direzione sud, all’altezza di Desio Sud, per un incidente stradale che coinvolto una vettura, una Bmw, nel pomeriggio di domenica 4 luglio. Il sinistro è avvenuto in concomitanza a un violento temporale. Sull’auto due persone, un uomo di 37 anni e una donna di 28. Quest’ultima è scesa dalla vettura autonomamente mentre l’uomo è stato soccorso da personale paramedico giunto con una ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno insieme ai vigili del fuoco con una autopompa da Desio e un carro fiamma da Seregno. Sul posto la polizia stradale di Monza.

