Desio, per entrare nel bar usa il Green pass di un altro ma trova la polizia L’avventore è stato denunciato per sostituzione di persona. Si tratta dell’esito di uno dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato giovedì 17 febbraio in serata. Identificare 54 persone e controllati quattro esercizi pubblici.

Per entrate in un bar, a Desio, ha esibito al titolare il Green pass di un’altra persona ma è incappato in un controllo della polizia di Stato ed è stato denunciato. Si tratta di uno degli esiti della attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio organizzata dalla Questura di Monza anche per verificare l’osservanza delle misure a tutela della salute pubblica introdotte dalla normativa anti Covid – 19.

Personale di via Montevecchia, insieme ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, giovedì 17 febbraio in serata ha effettuato mirati controlli identificando 54 persone, di cui 17 già note alle forze dell’ordine per abuso di sostanze alcoliche, rissa, uso di sostanze stupefacenti. Inoltre sono stati sottoposti a verifica quattro esercizi commerciali, anche al fine di controllare il puntuale rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

È stato proprio durante una di questi accertamenti che i poliziotti hanno sorpreso un cittadino che, al fine di eludere le attività di controllo del titolare di un bar, aveva esibito il Green Pass di un’altra persona: nei suoi confronti è stata emessa una denuncia per sostituzione di persona.

I controlli, fanno sapere dalla Questurta, continueranno anche nei prossimi giorni sia a Monza che negli altri comuni della provincia.

