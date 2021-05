Lavori in corso a Desio (Foto by Annamaria Colombo)

Desio: l’ex Fontana si trasforma con il tromp l’oeil dedicato al tessile e al ruolo della donna Sono iniziati a Desio i lavori di allestimento del muro dell’ex Fontana di santa Maria: sarà trasformato da Daniela Benedini in una creazione artistica dedicata alla storia industriale tessile della città e al ruolo di protagonista della donna. Inaugurazione il 29 maggio.

Da muro a opera d’arte. Sono iniziati a Desio i lavori di allestimento del muro dell’ex Fontana di santa Maria, di fianco alla basilica dedicata ai santi Siro e Materno, che sarà trasformato in una creazione artistica dedicata alla storia industriale tessile della cittadina brianzola e al ruolo di protagonista della donna nell’intera comunità. Autrice dell’opera è l’artista desiana Daniela Benedini, conosciuta per le sue tecniche di utilizzo originale del “Trompe l’oeil” per coniugare la valorizzazione delle eccellenze territoriali con il recupero di manufatti in stato di degrado.

Anche sul muro dell’ex Fontana sarà realizzato un trompe l’oeil su pannelli in acrilico che raffigurano i contorni di un volto femminile, montati su una struttura di acciaio inox, con un messaggio rivolto ai passanti: “Guardami punto dopo punto. Ecco il mio volto da tessitrice, di donna che lavora e sogna. Ascoltami: ho tante cose da raccontare che nessuno sa”. L’opera sarà inaugurata sabato 29 maggio alle 20 alla presenza delle autorità cittadine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA