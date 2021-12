Desio: lavori per la sicurezza alla scuola primaria Prati Lavori in corso a Desio nella scuola primaria Prati di via Dal Verme per l’adeguamento alla normativa antincendio per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e per la messa in sicurezza dell’edificio.

Lavori in corso a Desio nella scuola primaria Prati di via Dal Verme per l’adeguamento alla normativa antincendio per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e per la messa in sicurezza dell’edificio (Cpi).

In questa prima fase gli operai stanno procedendo all’ adattamento degli impianti di allarme e dei quadri elettrici, oltre ad eseguire lavori di adeguamento architettonico che prevedono, tra l’altro, la creazione di nuove uscite di sicurezza, di nuovi depositi, di compartimentazioni, secondo il progetto depositato e approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Provincia. Questo progetto ammonta a 220.000 euro, di cui 200.000 euro finanziati con fondi di Regione Lombardia (Legge Regionale n. 4/2021 “interventi a sostegno del tessuto economico lombardo”) mentre i restanti 20mila rientrano con fondi propri nel bilancio comunale.

“Abbiamo organizzato il cantiere in modo da avviare gli interventi durante i giorni di sospensione scolastica – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Miriam Cuppari – per evitare di interferire con l’attività didattica. Confermiamo la nostra attenzione agli stabili pubblici e, in modo particolare, a quelli che accolgono le nostre generazioni più giovani. La programmazione ci ha consentito di usufruire di un finanziamento regionale che ci consente di raggiungere l’obiettivo di una scuola più sicura”.

I lavori previsti sono di tipo edile, elettrico e meccanico. Tra i vari interventi vi sono la rimozione del controsoffitto del refettorio, la sostituzione del serramento vetrato esistente al piano rialzato, oltre al cambio della porta di accesso all’aula e di nuovi serramenti apribili nel laboratorio. A protezione dell’edificio scolastico, è previsto un impianto di rilevazione e segnalazione allarme di incendi conforme alla norma, dove l’alimentatore garantirà il funzionamento delle sirene anche in caso di mancanza della fonte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA