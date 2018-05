Desio: incidente a fianco della Valassina, motociclista finisce sul parabrezza di un’auto Non è in pericolo di vita il 41enne che nella mattina di sabato 26 maggio si è scontrato con un’auto in via Monti a Desio, a fianco della Valassina: nell’urto è stato sbalzato dalla moto ed è finito sul parabrezza dell’auto.

Pericoloso incidente nella mattina di sabato 26 maggio a Desio, intorno alle 9.30. Lungo via Monti, la strada che costeggia anche la Valassina, un’auto guidata da un uomo e una moto sulla quale si trovava un 41enne sono entrate in collissione. Nello scontro il motociclista è stato sbalzato sul parabrezza dell’auto per poi finire a terra. Sul posto sono arrivati ambulanza e automedica in codice rosso e la polizia stradale di Seregno. Gli agenti della stradale stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora non chiara. Il motociclista è stato trasportato poi in codice giallo, quindi fuori pericolo di vita, con trauma toracico e cranico. Sotto shock il guidatore dell’auto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA