Desio: il consigli comunale taglia la tassa rifiuti ai negozi e alle famiglie Via libera del consiglio comunale di Desio a sgravi sulla tassa rifiuti per famiglie e negozi per un totale di 700mila euro: esclusi banche e ipermercati.

Via libera da parte del consiglio comunale di Desio al regolamento e al piano finanziario per la determinazione della Tari, il tributo sui rifiuti. Su proposta della giunta, scrive l’amministrazione comunale, è stato introdotto nel piano finanziario un taglio delle tariffe di quasi 700mila euro a beneficio degli esercizi commerciali e delle famiglie.

“Abbiamo destinato 640mila euro per le agevolazioni, di cui 465mila saranno a beneficio delle utenze non domestiche e 175mila per quelle domestiche”, ha spiegato il vicesindaco e assessore al bilancio, Jennifer Moro. Il provvedimento servirà a dare una boccata di ossigeno in modo particolare agli esercizi commerciali messi a dura prova dal periodo del lockdown. Saranno, però, esclusi dalla riduzione delle tariffe soggetti economici banche e ipermercati “perché - ha sottolineato Moro - essi sono riusciti meglio di altri a far fronte alla situazione drammatica che tutti abbiamo vissuto per più di un anno e mezzo”.

Dopo l’approvazione del provvedimento, l’amministrazione comunale provvederà a impostare gli avvisi di pagamento che saranno inviati ai cittadini nei prossimi giorni. I pagamenti potranno essere eseguiti in 4 tranche.

