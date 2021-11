Visite guidate in Villa Tittoni (Foto by Paola Farina)

Desio: doppio appuntamento con le visite guidate a Villa Tittoni Guidarte torna a proporre due visite guidate nelle sale di Villa Tittoni a Desio: succede il 28 novembre e il 12 dicembre. Come prenotare.

Villa Tittoni riapre le sue porte alle visite guidate. I primi appuntamenti sono fissati per domenica 28 novembre e domenica 12 dicembre alle 15, 16 e 17 con obbligo di prenotazione attraverso il sito www.villeaperte.info ed esibizione del Green pass. Le visite sono organizzate, nel rispetto delle regole anti Covid, in collaborazione con l’Associazione culturale Guidarte di Monza e condurranno i visitatori nelle sale del piano terra e alla cappella neo-rinascimentale, decorata a encausto dai fratelli Gerli.

Il costo del biglietto intero è di 8 euro, 5 euro il ridotto (bambini 6-12 anni e over 65). Entrano gratis i bambini fino a 5 anni e disabili. Per l’accompagnatore è previsto il costo del biglietto intero. Dopo il grande successo di prenotazioni ottenuto durante la manifestazione Ville Aperte in Brianza è stato naturale per l’amministrazione comunale desiana riaprire il monumento simbolo della città al pubblico.

«Questa iniziativa-sottolinea l’assessore alla cultura Miriam Cuppari- è nuovamente l’occasione per mettere a disposizione della comunità un bene di grande valore storico e culturale, che permette di accrescere la valorizzazione del nostro territorio». Il complesso monumentale, costituito dalla Villa e dal Parco Cusani Tittoni Traversi, è stato un luogo di rappresentanza della famiglia proprietaria, simbolo di benessere economico, emblema del suo peso politico-istituzionale e culturale.

L’aspetto attuale della Villa e del Parco si deve all’architetto Piermarini, che l’avvicina stilisticamente alla Reggia di Monza. Al primo piano vi sono opere scultoree e disegni a carboncino dell’artista Giuseppe Scalvini. Info: www.guidarte.net; [email protected]; fb: @GuidarteMonzaVisite IG: Guidarte.Monza; tel. 3295980822 (SMS/Whatsapp).

