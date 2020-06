Desio incidente via Forlanini mercoledì 17 giugno 2020 (Foto by Edoardo Terraneo)

Desio, dopo l’urto l’auto si ribalta: soccorso un anziano Incidente tra due auto nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno a Desio, in via Forlanini. In seguito all’urto una Panda si è ribaltata, soccorso un anziano.

Dopo l’urto la Panda con a bordo un uomo di 80 anni si è anche ribaltata, ma per fortuna le conseguenze per gli automobilisti sono state contenute rispetto alle premesse. È l’incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a Desio in via Forlanini, all’altezza della rotatoria. Trasportato in ospedale per accertamenti l’anziano, che era in auto col figlio. La strada è stata chiusa per il tempo necessario ai soccorsi, ai rilievi e alla rimozione delle auto.

