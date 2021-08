Desio, dal Carrello sospeso alla Posteria sociale: ecco come funziona il market solidale

I locali della posteria sociale in via Grandi 3 (Foto by Paola Farina)

Dall’iniziativa del “Carrello Sospeso”, avviato con il primo lockdown, nasce la “Posteria sociale”. E’ il progetto promosso dalla rete di “solidarietà alimentare” di cui fanno parte l’amministrazione comunale e le associazioni di volontariato.

L’esperienza della “Spesa solidale” a favore delle famiglie in difficoltà ha portato alla realizzazione della Posteria sociale, con sede in via Grandi 3: è una sorta di “market solidale”, un luogo in cui verranno raccolti i generi alimentari a lunga scadenza prelevati dai “carrelli sospesi” allestiti nei punti vendita della città. I servizi sociali, in collaborazione con le associazioni di volontariato, consegneranno alle famiglie bisognose dei voucher, con cui potranno recarsi alla Posteria per la scelta dei prodotti. L’avvio del progetto è stato affidato al Consorzio Comunità Brianza, che garantirà il coordinamento dei volontari, l’accoglienza delle famiglie e i rapporti con le imprese.

«A partire dal primo lockdown con un’azione di rinforzo al Buono Spesa dello Stato per sostenere economicamente le famiglie in difficoltà a causa del Covid, l’amministrazione comunale ha attivato ulteriori progetti – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Buonvicino - tra cui un conto corrente per la raccolta fondi, la “Spesa solidale”, la distribuzione di alimenti e farmaci a domicilio a famiglie in quarantena, il supporto psicologico telefonico, il sostegno alle persone anziane».

La consegna di pacchi alimentari, gestita tradizionalmente dalle parrocchie e successivamente, durante la pandemia, dagli stessi volontari presso la Sala Levi, è diventato un presidio di solidarietà strutturato, grazie alla collaborazione tra il servizio sociale, le parrocchie e le associazioni come Croce Rossa, Auser, Desio Città aperta e altre ancora.

Una trentina le famiglie in difficoltà sostenute dal progetto della “Spesa Solidale” , che tuttora continua. «Bisogni nuovi, una città generosa, dei commercianti disponibili, una rete di associazioni consolidata sono i presupposti che ci lasciano affermare che è possibile aprire un nuovo servizio, la Posteria Sociale: un market solidale, dove le persone in difficoltà potranno fare la spesa con i prodotti donati, ma anche un luogo di socializzazione e di informazione che avrà anche il compito di evitare lo spreco e promuovere il riciclo» spiega l’assessore Buonvicino.

