Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paola Farina)

Simone Gargiulo candidato sindaco della lista Per Desio, Lega e Fratelli d'italia (Foto by Paola Farina)

Desio: centrodestra spaccato. Il rammarico di Forza Italia per la presentazione di Gargiulo da parte di Lega e Fratelli d’Italia Forza Italia «sollecita con fermezza le forze del centrodestra della coalizione nazionale,regionale e locale a ripristinare la più volte ribadita alleanza desiana» aprendo anche a un coinvolgimento di Italia Viva, i renziani

«Stupore,rammarico e crescente perplessità sono i sentimenti che scaturiscono dalla affrettata conferenza stampa di presentazione della candidatura a sindaco di Desio di Simone Gargiulo in mancanza di un accordo formale che veda i partiti del centrodestra,Lega Nord,Fratelli d’Italia,e Forza Italia, in pari riconosciuta dignità, sostenere il candidato civico,da tempo indicato, e su cui si erano manifestate ulteriori disponibilità civiche» .

Così Forza Italia e il raggruppamento civico e popolare (che farebbe capo a Tiziano Garbo) manifestano la loro contrarietà alle modalità con cui è stato presentato il candidato sindaco del centrodestra presentato in vista delle elezioni del prossimo ottobre.

Forza Italia ribadisce di non aver abbandonato le trattative e «sollecita con fermezza le forze del centrodestra della coalizione nazionale,regionale e locale a ripristinare la più volte ribadita alleanza desiana, aperta ad altre espressioni e movimenti civici, condizione necessaria per esprimere una proposta competitiva e vincente rispetto al decennio di malgoverno del centrosinistra».

L’obiettivo, insomma, per Fi ancora perseguibile, sarebbe di ricostiuire il quadro storico del centrodestra desiano, allargando il progetto «a forze civiche di centro e di centrosinistra indispensabili per pensare ad un successo elettorale». Un passaggio che fa pensare anche a una apertura nei confronti di Italia Viva:i renziani, infatti, hanno rotto con la coalizione che sostiene Jennifer Moro come candidata al posto ora di Roberto Corti, e il riferimento alle forze di centrosinistra da coinvolgere potrebbe riguardare loro.

«Spiacerebbe davvero a Forza Italia e alle altre forze di comune riferimento ai valori del moderatismo e del riformismo popolare europeo - osserva un comunicato- che, a pochi passi da una solida intesa che vede un accordo programmatico, definito in mesi di incontri,ed un opportuno equilibrio nelle posizioni apicali, si debba esplorare altre strade che superino le attuali difficoltà evidenziate da una improvvida iniziativa a comparire prima del tempo dovuto alla serietà,credibilità ed autorevolezza di un impegno per la rinascita della città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA