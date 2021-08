La strada scolastica di via Prati colorata dal writer Wiz Art (Foto by Paola Farina)

Desio, a settembre una sorpresa per i bambini: Wiz Art colora la strada che porta alla scuola primaria di via Prati Già autore di diversi murales in città l’artista è stato chiamato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale per realizzare il progetto della “strada scolastica”, particolarmente sostenuto dall’assessore all’istruzione Giorgio Gerosa. Guarda le immagini

Al loro rientro in classe, a settembre, i bambini che frequentano la scuola primaria di via Prati a Desio troveranno una piacevole sorpresa. La strada che porta all’edificio, in via Dal Verme, è stata colorata dal writer Wiz Art, già autore di diversi murales in città, chiamato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale per realizzare il progetto della “strada scolastica”, particolarmente sostenuto dall’assessore all’istruzione Giorgio Gerosa. «La strada scolastica diventa uno spazio gioco – spiega Gerosa, raccontando le diverse fasi del progetto - Abbiamo ingaggiato un artista e con il supporto prezioso della coordinatrice di plesso Lorena Bona, di alcune insegnanti e dell’ Ufficio Partecipazione del Comune di Desio abbiamo stimolato la fantasia delle classi terze e quarte della scuola.

Ne sono venuti fuori disegni coloratissimi e una lunga ed entusiasmante discussione di confronto tra adulti e piccini sui giochi a terra più conosciuti. La via dal Verme, chiusa al traffico nell’ estate 2020, ora assume una forma completamente nuova. E così anche i vialetti interni». Un progetto dunque pensato e realizzato insieme alle insegnanti e agli stessi bambini. Ora la strada, già chiusa al traffico da un anno, è uno spazio riservato ai bambini e al gioco, un luogo dove i piccoli possono socializzare, divertendosi.

«Un ringraziamento particolare – afferma l’assessore - al Comitato genitori delle Scuole Prati e alla sua Presidente Simona Fardani per il confronto e il supporto a questo progetto e a Wiz Art per essersi messo in gioco su una opera artistica non tradizionale. Se ci sarà data l’ opportunità di proseguire il nostro lavoro su Desio, la successiva strada scolastica “interattiva” sarà a San Giorgio, scuola Tagliabue. E da lì, programmando con attenzione, estendere gioco e colore a tutte le scuole di Desio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA